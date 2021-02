Carolina Stramare: l’ex fidanzato Alessio Falsone, Mattia Marciano e tutti gli amori

Una concorrente già confermata per L’Isola dei Famosi 2021 è l’ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare. Nata a Vigevano nel 1999, dopo il liceo linguistico lavotò come modella per FCA, Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Nell’estate 2019 si aggiudicò la fascia di Miss Lombardia che le permise di accedere alla fase finale. Ma al di là dei suoi traguardi professionali, qual è la sua vita privata? Carolina Stramare ha un fidanzato?

Carolina Stramare e l’ex fidanzato Alessio Falsone

Nel settembre 2019 Carolina Stramare diventò Miss Italia supportata dal fidanzato, Alessio Falsone, con il quale aveva una storia da sei mesi. Milanese, ex calciatore di serie C, il 27enne aveva da poco appeso gli scarpini al chiodo per aprire un locale specializzato in panini. Ma ad ottobre 2019, dopo soli due mesi dalla vittoria, la modella ruppe la relazione. Intervistata dal settimanale Dipiù spiegò: “Dispiace, ma ora devo pensare solo a me stessa, non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”. Sull’ex compagno disse: “Ci sentiamo ogni giorno, ma lui non sta bene: gli manco, gli manca la nostra vita di prima, insieme”.

Carolina Stramare e Eros Ramazzotti

Passò qualche giorno e Spy pubblicò un’indiscrezione: dopo lo strappo con il fidanzato, Carolina Stramare si sarebbe avvicinata al “neo 56enne ma sempre affascinante Eros Ramazzotti“. A smentire il rumor ci pensò la stessa modella con un comunicato a Isa e Chia. “Eros mi scrisse dopo la proclamazione per congratularsi – puntualizzò Carolina – visto che l’ho nominato più volte raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho una frase di una sua canzone, Mamarà, dedicata a mia madre che è mancata da poco”. E aggiunse: “mi spiace la malizia che viene messa in questo argomento poiché è un artista che rispetto come rispetto la mia persona e i miei 20 anni”.

Carolina Stramare e l’ex fidanzato Mattia Marciano

Passarono pochi giorni Carolina Stramare fu pizzicata da Chi insieme all’ex tronista Mattia Marciano. “I due stanno insieme da circa un mese – recitava la didascalia – e non fanno nulla per nascondere il loro amore”. La relazione si rivelò un fuoco di paglia: intervistata da Gente nel marzo 2020 l’ex Miss Italia dichiarò di essere “single” senza però entrare nei dettagli. Al contrario, Carolina Stramare riservò alcune parole all’ex fidanzato Alessio Falsone: “la storia d’amore è finita mesi fa ma siamo rimasti in ottimi rapporti”.

Un flirt con Christian Maldini?

A luglio 2020 apparvero su Chi alcune foto che ritraevano l’ex Miss Italia insieme a Christian Maldini, calciatore della Pro Sesto e figlio dell’ex bandiera del Milan. Il settimanale aggiunse che “i due ragazzi si frequentano da un po’ e ora le cose si stanno facendo serie…”. Ma quando ormai si pensava che Carolina Stramare avesse un nuovo fidanzato, a smentire il gossip ci ha pensato proprio lei con un messaggio a Isa e Chia.

“Christian è un mio caro amico – spiegò – la sera in cui sono state scattate le foto è stata una serata come tante altre. Non c’è nulla da dire se non che ‘siamo amici’!”

Le foto con Matteo Bocelli

Nell’agosto 2020 la modella fu accostata a un altro “figlio d’arte”: Matteo Bocelli, secondogenito del popolare tenore. I due furono pizzicati da Gente durante una partita di beach-volley in Versilia, ma tra loro non sembrò esserci nulla più di una semplice amicizia.

Carolina Stramare è single

Da quanto risulta, Carolina Stramare non avrebbe un fidanzato e sarebbe attualmente single. Troverà l’amore a L’Isola dei Famosi?

