Carabinieri generosi, ricevono le uova di Pasqua e le regalano a ragazzi in difficoltà

Carabinieri generosi, ricevono le uova di Pasqua e le donano a bambini in difficoltà.

I militari di Mirano si sono visti recapitare, nei giorni scorsi, alcune uova di Pasqua in caserma: un esercizio del territorio ha voluto esprimere così sentimenti di vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Il pensiero è andato a quei bambini e ragazzi in difficoltà, le cui situazioni di disagio famigliare e personale sono note in caserma e seguite in collaborazione con gli organi competenti.

Il tempo di organizzare gli appuntamenti e la consegna in sicurezza e una decina di famiglie hanno ricevuto la visita dell’auto “blu” con le uova di Pasqua donate dai militari.

Gioia per i piccoli entusiasti dell’uovo di cioccolata e consolati dal vedere quegli uomini sempre seri e ligi al dovere, contraccambiare i sorrisi pur da dietro le mascherine di sicurezza. Un gesto di solidarietà e calore in un momento di difficoltà come questo.