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Cappelletta di Noale riscopre la sua storia con “Caminando pa’ i trosi” e inaugura la nuova pista ciclabile

Cappelletta di Noale: "Caminando pa' i trosi" tra storia locale, visite a vigneti e serre e inaugurazione della nuova pista ciclabile.

Redazione Venezia
a cura di: Redazione Venezia
Processione, camminata di gruppo a Cappelletta di Noale

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Domenica 20 settembre Cappelletta di Noale si è ritrovata per una lunga passeggiata tra paesaggio, memoria e convivialità: “Caminando pa’ i trosi” ha richiamato famiglie, bambini e residenti intorno a un itinerario pensato per raccontare il territorio e i suoi protagonisti, con il momento simbolico dell’inaugurazione della nuova pista ciclabile.


L’idea dell’iniziativa è partita da don Paolo Furlan ed è stata messa in campo grazie alla Consulta comunale di frazione di Cappelletta e al lavoro delle associazioni locali. Organizzazione e adesione hanno superato le attese, trasformando la giornata in un’occasione collettiva di scoperta.

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Il percorso, studiato per essere accessibile e adatto a ogni età, si è snodato tra campi e costruzioni rurali, approfittando del bel tempo che ha accompagnato i partecipanti. L’itinerario ha voluto mettere a confronto paesaggio e pratiche quotidiane, collegando luoghi apparentemente ordinari a storie e tradizioni spesso dimenticate.


Tra le tappe più seguite c’è stata la visita al vigneto della famiglia Tosatto Lino. Il vigneto, spiegato ai presenti dagli organizzatori, è diventato occasione per mostrare come il lavoro agricolo racconti l’identità della frazione e la continuità rispetto al passato.

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Di particolare interesse è stata anche la sosta alla serra della famiglia Attombri Mario. Qui i partecipanti hanno potuto vedere piante rare e conoscere l’attività dell’Associazione Armonia, che ha scelto la serra come propria sede. Un luogo che unisce conservazione botanica e impegno associativo.


A guidare la riscoperta del passato è stato il cultore di storia locale Francesco Bonaventura. Tappa dopo tappa, i suoi racconti hanno rimesso in luce vicende, luoghi e figure della frazione, offrendo ai più giovani chiavi di lettura per riconoscere le tracce della propria comunità nel paesaggio quotidiano.

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Alla camminata hanno partecipato anche le istituzioni locali: il sindaco Stefano Sorino insieme alla Giunta comunale ha accompagnato il gruppo in alcune fasi del percorso. La presenza delle autorità ha sancito il carattere pubblico dell’iniziativa, che ha combinato memoria e progettualità.


Nel corso della giornata è stata inaugurata una nuova pista ciclabile, opera che, una volta completata, collegherà Cappelletta al capoluogo. L’apertura del tratto rappresenta un passo verso una mobilità più integrata tra frazione e centro, inserendosi nel contesto di una manifestazione dedicata alla riscoperta del territorio.


Al termine della camminata è stato offerto un aperitivo nella canonica, un momento pensato per favorire lo scambio tra partecipanti e consolidare i legami costruiti durante il percorso. Successivamente la festa è proseguita a tavola grazie alla cucina del Comitato Festeggiamenti di Cappelletta, supportata dalla collaborazione della U.S. Drago Calcio.


Dietro la buona riuscita dell’evento c’è il lavoro di molti: volontari impegnati nell’organizzazione, nella logistica e nell’accoglienza hanno garantito che la giornata si svolgesse senza intoppi. La partecipazione collettiva ha trasformato “Caminando pa’ i trosi” in una giornata di condivisione e conoscenza del proprio territorio.


Fondamentale, infine, è stato il contributo dei tanti volontari che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno reso possibile la riuscita della manifestazione.

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