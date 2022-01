Capodanno in famiglia finisce in tragedia: coltellate tra parenti

Capodanno in famiglia finisce in lite e la festa termina a coltellate.

Si è trattato di un capodanno violento quello appena passato in una casa di Villa Bartolomea, comune della bassa veronese al confine con il rodigino. Questa notte due persone sono rimaste ferite da tagli da coltellate durante una lite in famiglia. L’allarme al 118 è scattato alle 23.

Secondo quanto si è appreso un uomo è rimasto ferito alla schiena e una donna alla mano. I ferimenti sarebbero avvenuti per un litigio iniziato da futili motivi e andato ad aumentare fino a culminare in un’aggressione con il coltello. Il fatto viene definito maturato in un contesto di “ambiente famigliare già degradato”. La donna risulta essere in attesa di un figlio.

I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnago. Non sono in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i Carabinieri.