Lo sfogo di Marzia: “A Cannaregio cag..no davanti alla farmacia e i turisti entrano nelle callette per pisc..ci nei portoni””

La lettera al giornale di oggi non è in realtà una mail, bensì un commento postato in relazione ad un articolo.

Sono tante le reazioni provocate dalla foto scattata da Marco Sitran il giorno di Natale sul Ponte di Rialto (la foto qui sopra). Tra le tante, c’è appunto quella di Marzia di Cannaregio.

Marzia non impreca contro la foto in maniera sterile, ma descrive con attenta analisi come è diventata la situazione a Venezia, e lo fa forse ancora meglio di quanto avremmo potuto noi stessi.

Perché la sua è la vita reale, non è un ‘like’ o una condivisione che poi si dimentica, è una situazione con cui si confronta ogni giorno.

Per questo il suo commento merita di diventare uno scritto a disposizione di tutti. Per questo lo agevoliamo trasferendolo in una pagina di articolo.

Come sempre, nella speranza che le cose possano cambiare.

Marzia scrive:

Purtroppo la situazione a Venezia è anche peggio! Io sono veneziana figlia di veneziani ed assistere al degrado della mia città mi fa sentire impotente e piena di rabbia.

Questa estate a mezzogiorno nella fondamenta della misericordia una persona stava cagando davanti ad una farmacia!!!! ( scusate l’espressione, ma non posso e non voglio usarne altre).

Ogni giorno i turisti che passeggiano in strada nuova entrano nelle callette più interne dove abito per fare i propri bisogni!!! Non solo stranieri ma anche italiani e veneti!!!!!!

QUINDI LASCIAMO DAVVERO PERDERE I CANI ED I BAMBINI PICCOLI!!! Non sono assolutamente loro il problema!

Stanno stuprando la nostra città, e questo della foto è solo uno dei tanti innumerevoli aspetti del degrado di Venezia.

D’estate non si può più fare un giro per le isole, perché le luci dei canali sono spente!!!. I canali sono le nostre strade e nessuno si preoccupa di renderle agibili e sicure!!

Le bricole sono rotte, non vengono sostituite facendo rischiare la vita a chi viaggia in barca! È vergognoso! Le lasciano li a sfioro sull’acqua!!

Fanno aprire negozi di qualsiasi genere senza pensare a tutelare la bellezza della nostra città.

In certe strade non si riesce più a passare a causa di bancarelle di stranieri che tengono aperto fino a tardi, si cucinano i pasti sulle strade e poi usano ancora le nostre calli ed i nostri portoni come bagni pubblici.

E poi però ai danni dell’acqua alta causata da un progetto all’italiana, quindi scadente che mai funzionerà, dove ogni politico ha potuto rubare qualcosa, ecco che li vedi lì, bel belli tutti in fila , sindaco compreso a sfilare e farsi riprendere dalle telecamere!!

Vergognatevi tutti! Iniziate ad usare i nostri soldi per scavare i canali, pulire le strade, togliete quel ferro vecchio ed inutilizzabile del Mose che ha tolto l’equilibrio della laguna facendo da imbuto con le alte maree, facendo quindi entrare con forza l’acqua, per poi trattenerla in città per ore perché non riesce più ad uscire!!!

Fate pagare i turisti che vengono a Venezia almeno 50€ a testa! In fondo si pagano anche x entrare a Gardaland!!

Gente che si tuffa nei canali, che mangia sui gradini delle Chiese!!! Ma vi rendete conto???? Ad aprire le buste di prosciutto sui marmi delle chiese???? Non c’è proprio rispetto nemmeno per la nostra religione oltre che per la nostra arte!!

Gente che scopa in pieno giorno nei campielli???

Potrei continuare, ma per il momento mi fermo qui.

Gente come quell’uomo con il culo fuori dovrebbe essere multato con almeno 20.000€!!! e preso a calci in culo fino a Mestre!!

E per la separazione venezia mestre solo i voti dei veneziani dovrebbero aver preso!!

Invece noi abbiamo votato tutti per la separazione ma ovviamente essendo in 50.000 non raggiungevamo nemmeno il numero esatto per prendere in considerazione la cosa.

Sono schifata da come tutti quelli che potrebbero fare qualcosa per la nostra città, non facciano assolutamente nulla!!!!

