Calcio Venezia, Tacopina lascia. Arriva nuova governance

Calcio Venezia, Tacopina lascia.

Cambia la governance del Venezia FC: Joe Tacopina assume la carica di presidente onorario in attesa che i soci decidano chi sarà a capo della società calcistica lagunare.

L’avvocato di New York fino ad oggi era presidente ed ha guidato la società sportiva lagunare negli ultimi anni.

Tacopina comunque resta alla guida del Venezia fino al termine del campionato come concordato con gli altri proprietari della squadra.

La decisione di fare una sorta di passo indietro, ha riferito oggi Tacopina, sarebbe stata dettata dalla mancato accordo, a seguito di una lunga trattativa, con altri imprenditori che avrebbero dovuto rafforzare la società.

Non si tratta di una crisi economica, perché Tacopina ha riferito che rispetto al budget stabilito per la scorsa stagione il Venezia era riuscito a risparmiare due milioni di euro, “una cosa alquanto rara in questo settore” ha detto, precisando che quest’anno “siamo dentro il budget”.

“La compagine societaria sta comunque lavorando, il gruppo c’è – ha rilevato – e sta mettendo quantità rilevanti di fondi ma all’interno del club era importante che qualcosa cambiasse nella sua guida: nessun dramma, nessuna situazione disastrosa” ha concluso Tacopina.