Caccia fotografica al Tesoro in Rocca a Noale: cercansi ragazzi curiosi

A Noale si cercano ragazzi dagli 11 ai 18 anni che abbiano voglia di cimentarsi i prossimi 7 e 14 ottobre, dalle 15.30 in un’innovativa “Caccia al Tesoro” fotografica, nel suggestivo scenario della Rocca.

Ci spiega l’Assessore alle Politiche per il Sociale Annamaria Tosatto come a Noale verrà proposta, in collaborazione con gli operatori della Cooperativa Coges Don Milani, “una variante del gioco classico della “Caccia al Tesoro”, adattato alla realtà attuale, con declinazioni a seconda delle età e del numero di partecipanti. Un’esperienza ancora più bella e avvincente in quanto svolta in un parco ricco di suggestioni come quello della Rocca di Noale e se farà bel tempo.

La caccia al tesoro fotografica è una proposta divertente che permette di convogliare in modo mirato l’energia e la voglia di uscire dei nostri ragazzi che tanto hanno sofferto per le restrizioni legate al Covid, per questo mi permetto di invitare tutti i genitori a proporre l’iscrizione alle proprie figlie e figli, anche nel dubbio.

Sarà per loro un’esperienza arricchente, nel rispetto della normativa per il contenimento della pandemia”.