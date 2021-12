Botti di San Silvestro vietati a Mira

Il sindaco Marco Dori ha firmato l’ordinanza che regola l’uso dei botti per la notte di San Silvestro. Un provvedimento che, nello spirito, serve a salvaguardare la quiete pubblica, ma anche per evitare occasioni di assembramenti e incidenti alle persone in un momento in cui le strutture sanitarie sono ancora alle prese con la pandemia ed è in costante crescita l’indice di contagio.

“Un provvedimento in linea con quanto fatto gli anni precedenti – spiega Dori – e che ritengo ancora necessario per ridurre le occasioni di assembramenti e per evitare il più possibile gli effetti collaterali dei botti, come gli infortuni. I medici sono già impegnati a fronteggiare il coronavirus, evitiamo loro inutile altro lavoro, così come alle forze dell’ordine e della sicurezza; sono settori già provati da due anni di super lavoro, possiamo accogliere il nuovo anno anche festeggiando senza eccessi”.

Sono state predisposte alcune limitazioni, le quali riguardano l’utilizzo in luoghi pubblici e siti sensibili: divieto di utilizzo in strade, piazze, luoghi di aggregazione e in prossimità di scuole, case di cura e ricoveri per animali.

Nel dettaglio, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’ordinanza riguarda i luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi delle case di riposo, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale dalle ore 17 del 31 dicembre 2021 alle 12 del 1° gennaio 2022, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale. Rimangono consentiti i fuochi leggeri e scenici, qualità F1 e F2.