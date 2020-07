Biglietti scontati per i veneziani a teatro (in collaborazione con il Teatro Goldoni)

Biglietti scontati, o più correttamente ‘tagliandi promozionali’ per i residenti a Venezia per “Tutti i gusti del Teatro”.

Si rinnova così la collaborazione tra il Comune di Venezia e il Teatro Goldoni che dà la possibilità ai residenti in città di assistere a tutti gli spettacoli della stagione estiva ad un prezzo agevolato.

E’ previsto un costo di 8 euro per gli spettacoli in prosa e di 5 per gli spettacoli studio. I tagliandi promozionali si possono ritirare su appuntamento, prenotabile chiamando allo 041.041, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il cartellone del Teatro Goldoni, dal titolo “Tutti i gusti del teatro”, prevede 9 appuntamenti fino al 5 settembre, tra nuove produzioni, anteprime e spettacoli di repertorio.

Le rappresentazioni spaziano dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraversando tematiche sempre attuali.

Protagoniste sono spesso storie di donne, di giornaliste come la Anna Politkovskaja (interpretata dalla bravissima Ottavia Piccolo) attrici come Franca Valeri (che nel 2020 compie 100 anni) o operai, come la veneziana Rina Cavalieri.

Le loro vite trovano voce sul palcoscenico del Goldoni al fianco di molte altre storie e racconti dove il minimo comune denominatore è sempre il Veneto, con il suo passato, con i suoi autori, artisti e compagnie.

La rassegna:

24 → 25 Lug 2020

ore 19.00

Ottavia Piccolo

Donna non

rieducabile

30 → 31 Lug 2020

ore 19.00

Stivalaccio Teatro

Romeo e Giulietta

L’amore è saltimbanco

01 Ago 2020

ore 19.00

Andrea Pennacchi

Eroi

06 Ago 2020

ore 19.00

Lucia Schierano

Franca, come te solo

la Valeri

Studio

07 → 08 Ago 2020

ore 19.00

Stefano Rota

Cèa Venessia

Odissea nostrana dal

NordEst all’Australia

Anteprima

27 Ago 2020

ore 19.00

Eleonora Fuser

Cuor

28 → 29 Lug 2020

ore 19.00

Amor Vacui

Intimità

03 Set 2020

ore 19.00

Amor Vacui

Tutta la vita

Studio

04 → 05 Set 2020

ore 19.00

Paolo Rossi

Pane o libertà

Su la testa