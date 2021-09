Becoming Led Zeppelin (Venezia 78)

Metto da parte i sentimenti.

I Led Zeppelin sono stati fondamentali per me per inseguire il desiderio di fare musica.

Vedere questo film con la presenza di Jimmy Page in sala è stata un’emozione indefinibile.

Ma tralasciamo la componente de “core” e parliamo del prodotto.

Il documentario sulle origini degli Zep (basato su interviste ai tre artisti viventi più una commovente, ormai per sempre “voice over” di Bonzo) è costruito su uno schema consolidato. Narrazioni incrociate e molto materiale d’archivio, già reperibile da tempo in rete.

Se c’è una lezione da imparare e se c’e un motivo per cui questo lavoro va visto è quella del concentrarsi sul discorso musicale.

Page in particolare (ma Jones ha delle chicche da urlo) sa raccontare cosa sia essere musicista, e non solo

un chitarrista figlio degli anni 50, ma essere musicista tout court.

Per ogni epoca raccontata (dai 50 ai 70) seguiamo il tracciato basato sul filo di connessioni, radici, personalità differenti che confluiscono in un unicum.

Il “mestiere”(Page e J P Jones rinomati session men anche per brani come Downtown e Goldfinger) e le vie non da “scuola” per imparare sul campo, con astuzia e rischio ma anche applicazione.

E le precedenti esperienze (su tutte i fondamentali Yardbirds, gruppo da rivalutare e che sono le ceneri da cui nacquero i Led) non portano nessuna mitizzazione, nessuna vanagloria, nessun soffermarsi su aspetti scabrosi da tabloid ma una bella lezione su come “arrischiarsi” a fare musica. E improvvisazione.

È un fatto che, poi, sentire i primi due album e vedere i video live sullo schermo della sala grande è una botta al cuore incommensurabile.

Una band che ha definito il suono del rock contemporaneo come pochissime altre.

BECOMING LED ZEPPELIN (Bernard Mac Mahon)

Con Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones