Bando per contributi all’artigianato a Venezia concluso. Costalonga: “Aiuto a settore in crisi: obiettivo raggiunto”

Giovedì alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per il “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per imprese operanti nel campo dell’artigianato. Anno 2021”, con la quale la Giunta Comunale nel mese di novembre 2021 aveva stanziato 500.000.,00 euro per le imprese artigiane a fondo perduto, per un importo pari al 5% del fatturato 2019.

I requisiti essenziali per la partecipazione al bando erano:

– avere la sede legale ed almeno un’unità locale ubicata nel territorio del Comune di Venezia o nel caso del settore trasporti terresti (codice ATECO 2007 – 49) alle imprese artigiane aventi la sede operativa principale nel Comune di Venezia, iscritte in Camera di Commercio con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo imprese artigiane);

– risultare attiva alla data di presentazione della domanda ed essere operative alla data del 01.01.2019.

In tutto sono pervenute 690 RICHIESTE: il 20% delle aziende artigiane potenziali inizialmente stimate (escluse quelle del settore alimentare/ristorazione e del settore dei trasporti marittimi/aerei).

Di queste 690 attività che hanno fatto richiesta di contributi:

circa il 51% dichiara di avere sede operativa sita nella Venezia insulare (Centro Storico, Isole e Estuario);

circa il 17,5% del totale appartiene al settore dei trasporti terresti.

Nel caso in cui il valore complessivo dei contributi risulti superiore alle disponibilità (€ 500.000,00), ogni singolo contributo verrà ridotto proporzionalmente.

Gli uffici hanno iniziato le verifiche istruttorie dei requisiti di ammissibilità, si ritiene che le liquidazioni dei contributi per le domande idonee inizieranno nel mese di marzo:

le informazioni di carattere generale (scadenze, proroghe, ecc.) verranno date esclusivamente tramite comunicazione nell’apposita sezione di Dime https://dime.comune.venezia.it/ nella pagina internet del Comune di Venezia. Eventuali comunicazioni individuali potranno essere date indifferentemente alla mail e/o alla pec indicata in sede di istanza.

L’importo del contributo sarà in ogni caso comunicato esclusivamente al richiedente.

L’Assessore Costalonga ha dichiarato: “Sono soddisfatto del risultato conseguito. L’Amministrazione si è prodigata per mettere in campo risorse importanti a sostegno di questa categoria, e la significativa risposta ottenuta dimostra che un altro importante obiettivo di aiutare un settore in crisi è stato raggiunto”.