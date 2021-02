Dayane Mello: il suo atteggiamento non piace (non solo a Rosalinda Cannavò)

Dopo la crisi di Rosalinda Cannavò innescata dalle gelosie e dal cinismo di Dayane Mello, alcuni concorrenti si sono riuniti in giardino per discutere della situazione. Samantha De Grenet ha esordito: “Io penso che nella Casa ci siano dei gruppi”. Stefania Orlando ha specificato: “da quando è successa la spaccatura con Rosy c’è un trio” alludendo a Dayane, Giulia e Pierpaolo. La siciliana ha confermato, ammettendo come il suo rapporto con la Salemi si sia parecchio raffreddato. Dal canto suo, Rosalinda già immagina quale tipo di discorsi sentirà nelle clip: la Orlando le ha consigliato di non prendersela, sempre se ciò le verrà naturale. Ma lei l’ha rassicurata: “Prenderò te come esempio – le ha detto – dopo tante volte ho perso anche la voglia…”.

Il doppiogiochismo di Dayane Mello

Il discorso si è poi spostato su Dayane Mello, che avrebbe detto a Stefania di “stimarla moltissimo” per poi ricoprirla di insulti alle sue spalle. E nonostante la modella si sia giustificata, la Orlando ha ribadito: “nell’ultima puntata ha parlato male di me, professionalmente. Una cosa antipatica, gratuita, completamente gratuita: perfino Alfonso si è sentito di giustificarmi, Dayane non mi stupisce più”.

Rosalinda ha ricordato come la Mello si sia comportata allo stesso modo anche con lei, e premettendo di volerle bene ha esclamato: “se è lei che parla alle spalle, che cosa posso ancora fare per questa ragazza?”. Stefania Orlando l’ha tranquillizzata, ricordandole che non si deve sentire in colpa di niente perché in ogni situazione si è sempre comportata in modo perfetto.

Samantha De Grenet in versione “cupido”?

Samantha De Grenet è andata da Dayane proponendosi di farle incontrare un uomo. “Io immagino – ha premesso la brasiliana – come troverò qualcuno nascosta nelle viette del Lago di Como? Lì è impossibile trovare qualcuno”. La soubrette ha replicato: “A parte non è che devi trovarlo per forza a Como. Cioè se tu pensi che mio fratello che sta con questa ragazza che è diventata sua moglie da diciassette, diciotto, diciannove anni… Lui viveva a Milano, lei a Roma e per tanti anni lui faceva avanti e indietro. Quindi se un rapporto funziona, se un rapporto è bello non è che uno debba stare per forza insieme tutti i giorni. Dopo qualche anno uno c’ha anche la voglia di condividere… però è talmente bello il momento che ti ritrovi…”. Dayane Mello ha annuito ricordando, però, di essere “proprio nascosta”.

L’identikit dell’uomo per Dayane Mello

La De Grenet ha insistito: “Con mia sorella, appena esco, faccio la lista ‘single fighi’ e poi organizzo cene, anche a Milano. Però deve essere: l’occhio vuole la sua parte, un minimo, ti deve piacere. Sui quarant’anni: tu 32, lui 40, 45… perfetto. Lavoratore, perché si deve svegliare la mattina e andare a lavorare. Con principi e valori, simpatico, e deve avere quella cosa un po’ folle. Queste devono essere le caratteristiche, comincia a muoverti che quando esco… Intanto ti facciamo star bene, e poi ci si pensa”.

Come andrà a finire? Come si comporterà Dayane Mello negli ultimi 10 giorni di reality?

Marie Jolie