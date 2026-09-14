Ranucci nega qualsiasi interesse negli affari di Lavitola: “Mai neanche un euro”, annuncia centinaia di querele

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Sigfrido Ranucci ha respinto con decisione l’ipotesi di aver avuto interessi economici negli affari di Valter Lavitola. Ospite della festa del Fatto Quotidiano, il giornalista ha risposto in modo netto alla domanda sui rapporti con l’ex faccendiere: “Assolutamente no, mai neanche un euro”.

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Ranucci, ex conduttore di Report rimosso dalla conduzione della trasmissione Rai, ha ricordato che un anno fa fu vittima di un attentato: secondo i magistrati il mandante sarebbe proprio Lavitola, che viene definito amico del giornalista. Pur riconoscendo l’esistenza di un rapporto di amicizia, Ranucci ha sottolineato la distinzione tra rapporti personali e interessi economici.

Il giornalista ha denunciato di essere stato oggetto di una lunga campagna denigratoria, arrivata secondo lui al punto di ipotizzare che l’attentato fosse stato messo in scena e persino di avanzare notizie sulla mancata assicurazione dell’auto. Per questi motivi ha annunciato che sta segnando “centinaia di querele” che intende presentare per chiedere risarcimenti per i danni subiti.

Ranucci ha anche detto di essere spinto verso la politica da chi vorrebbe toglierlo dal ruolo di conduttore, ma ha ribadito la volontà di tornare a fare Report. La trasmissione è prevista ripartire l’8 novembre e, ha affermato, ci sono puntate già pronte; per ottenere il reintegro ha confermato l’intenzione di presentare probabilmente un ricorso d’urgenza: se il giudice ne riconoscerà l’urgenza potrà rientrare, altrimenti procederà l’iter sul merito.

Il giornalista ha inoltre riferito di aver ricevuto offerte da un importante produttore cinematografico e audiovisivo e da un’emittente nazionale. Ranucci ha concluso annunciando che intende continuare la battaglia giudiziaria e pubblica per difendere la sua storia e la sua carriera, assicurando di non mollare e che in futuro mostrerà quanto ha sopportato negli ultimi quattro anni in nome della democrazia e della libertà di stampa.