Antonella Elia: ''è pazza e va curata'', ''non ha mai avuto un tumore''

Non si placa la bufera intorno a Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello VIP è ancora al centro delle polemiche dopo il “bodyshaming” nei confronti di Samantha De Grenet, giudicata “ingrassata” e “invecchiata male” nonostante il cancro che l’ha colpita. A scagliare il sasso è stavolta Francesca Cipriani, ex pupa de La Pupa e il secchione, che sul suo profilo Instagram ha definito la soubrette “matta” e bisognosa di essere “curata”.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l’attrice Benedicta Boccoli secondo la quale Antonella Elia non avrebbe mai avuto un tumore come invece affermava per “pareggiare i conti” con la De Grenet.

Francesca Cipriani contro Antonella Elia

sponsor

Francesca Cipriani ha dapprima usato parole soft. “Antonella Elia mi hai veramente delusa – ha scritto su Instagram – mi eri simpatica ma dopo stasera ti reputo veramente cattiva. Mi hai delusa tanto tanto. Non puoi offendere una persona per l’aspetto fisico, una donna che ancora sta superando la paura di morire, lo stress e tutto quello che possa esistere per sconfiggere il mostro che si chiama tumore”.

In seguito però, l’ex pupa ha rincarato la dose. “Ha problemi, è pazza, va curata – ha continuato – Ti avrei preso a calci nel sedere. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata? Andrebbe cacciata dal Grande Fratello VIP. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”.

Antonella Elia ha avuto un tumore?

commercial



Antonella Elia sosteneva di aver subito lo stesso calvario di Samantha De Grenet, ma che a differenza sua non ne avrebbe mai parlato. Nell’ultimo confronto tra le due, infatti, l’opinionista l’aveva addirittura accusata “strumentalizzare” il tumore. “È una malattia dolorosa – diceva – che io conosco e non mi permetterei mai di usarla per ferire te o qualche essere umano. Ci sono passata anch’io per quella malattia, purtroppo, anche se non l’ho mai raccontato”.

Ma in una “storia” Instagram l’attrice Benedicta Boccoli ha ridimensionato la versione della Elia sostenendo che il cancro non l’abbia mai avuto. “Ciao Antonella – ha scritto – ti ho vista in tv al Grande Fratello e stavi discutendo con la De Grenet. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito al fatto che hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questa malattia credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che penso tu abbia. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

Come finirà per Antonella Elia? Verrà riconfermata nella prossima edizione del Grande Fratello VIP? Sarà ancora credibile come opinionista?

Marie Jolie