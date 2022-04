“Anche a Venezia i segni dei nostri tempi di inciviltà”. Lettere

Purtroppo i segni dei nostri tempi di inciviltà e ignoranza producono le volgarità che conosciamo.

Venezia, con la sua millenaria storia culturale non è conosciuta e studiata nemmeno nella scuola italiana.

E ci sarebbe molto da dire partendo dalle liberalità che la Serenissima ha garantito per secoli, vederse i Rusteghi de Goldoni col mitico Cesco, tanto per capire il libero pensiero.

Per il resto un rigidissimo regolamento comunale da fare girare a livello europeo e oltre.

Se no: ‘na rua de pache’, non fisiche.

lettera firmata

In risposta a: Bravate di turisti a Venezia: ballerina esegue numeri sul palo mentre fidanzato riprende