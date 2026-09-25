Amerigo Vespucci a Venezia: visite gratuite del 2-4 ottobre già sold out, la nave resta fino al 7

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L’Amerigo Vespucci è tornata a Venezia: le visite gratuite programmate per il 2, 3 e 4 ottobre sono andate tutte esaurite e il celebre veliero della Marina Militare rimarrà ormeggiato alla Riva di San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, fino al 7 ottobre ma, a quanto si apprende, le prenotazioni per la visita a bordo sarebbero già esaurite.



L’arrivo del Vespucci nella laguna ha infatti subito richiamato l’attenzione non solo dei residenti e dei turisti, ma anche delle istituzioni locali. A commentare la presenza del veliero è la consigliera regionale Laura Besio, delegata per Venezia e Laguna, che ne sottolinea il valore formativo oltre all’evidente richiamo simbolico e istituzionale.

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Besio ricorda come la nave non sia soltanto un emblema della Marina o un biglietto da visita del Made in Italy: «Il Vespucci non è soltanto un simbolo della Marina Militare o un’ambasciatrice del Made in Italy. È innanzitutto una Nave Scuola».

In servizio dal 1931, il veliero ha una tradizione consolidata nella formazione degli allievi ufficiali. La Nave Scuola porta con sé un modello educativo basato su regole precise e sul rispetto dei ruoli. Disciplina, responsabilità, collaborazione e autonomia sono gli elementi che, secondo Besio, caratterizzano l’esperienza a bordo e che contribuiscono a forgiare professionalità e carattere nei giovani che vi salgono.

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L’interesse per la presenza del Vespucci nelle giornate di apertura al pubblico è testimoniato dall’esaurimento dei posti disponibili per le visite. Più che il dato numerico, però, Besio pone l’accento sul messaggio che la nave rivolge alle nuove generazioni, un messaggio che privilegia la preparazione prima dell’obiettivo.

«Prima di avere una rotta bisogna imparare a navigare», afferma Besio, riassumendo la filosofia che anima la Nave Scuola. Preparazione, competenze, perseveranza e capacità di lavorare insieme sono gli strumenti indicati come necessari per raggiungere qualsiasi meta.



Per Venezia sarà di nuovo anche l’occasione per riportare al centro il rapporto tra mare, formazione e giovani, proprio attraverso uno dei velieri italiani più conosciuti nel mondo.