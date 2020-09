Aeroporto, Gasparinetti: “Stop a facili utili, è ora di investire”

(Riceviamo e pubblichiamo).

«L’aeroporto Marco Polo è un hub intercontinentale e non può erogare un livello cosı̀ basso di servizi. L’immagine della città passa anche dalla porta d’ingresso principale del turismo internazionale, che, come utente (frequent Alyer) non ho mai visto versare in una situazione cosı̀ desolante».

Lo afferma Marco Gasparinetti, candidato sindaco di Terra e Acqua 2020. Il concorrente alla carica di primo cittadino sposa la causa degli albergatori, che considerano il periodo della Mostra del Cinema fondamentale per la ripartenza: «Per Save era facile quando si trattava di macinare utili a valanga, ora che Venezia avrebbe bisogno di un aeroporto all’altezza della sua reputazione, la scelta della società è invece quella di mantenere chiuse molte attività , riducendo i costi e lasciando a casa moltissimi lavoratori, a cui va la nostra solidarietà».

Per rilanciare l’economia cittadina è necessario che ripartano gli investimenti, come stanno facendo moltissimi albergatori che, pur coscienti dell’impossibilità di riempire le camere delle loro strutture, stanno lanciando segnali al mondo. In questo, il ruolo dell’aeroporto Marco Polo è centrale per garantire un rilancio del turismo “di qualità”.

Nel programma di Terra e Acqua 2020 è sottolineato (da pagina 40) come il turismo su cui puntare sia quello pernottante, più che l’escursionismo di giornata. Terra e acqua vanno di pari passo, Mestre e Venezia devono lavorare mano nella mano con una programmazione che deve, decisamente, #cambiaremusica.

Domani, venerdì, durante la presentazione dell’assessore designato al turismo, alle 12.30 al Caffè Vergnano in campo San Giacometo a Rialto, sarà l’occasione per riflettere sulla visione di turismo di Terra e Acqua 2020. Marco Gasparinetti, dal 31 agosto scorso, si è inoltre trasferito a Mestre per condividere la quotidianità della maggioranza dei residenti nel territorio comunale. Un modo, questo, per esser più vicino alle esigenze dei cittadini