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Video su Telegram mostra esplosione e detriti dopo presunto attacco con droni nella regione di Vladimir

Filmato pubblicato da account ucraini su Telegram mostra un’esplosione, scintille di un drone e detriti in volo nella regione russa di Vladimir; residenti segnalano forti rumori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un video diffuso su Telegram da account ucraini mostra quanto viene descritto come un attacco con droni nella regione russa di Vladimir. Nel filmato si vede un’esplosione seguita da scintille su un mezzo aereo e detriti che si sgretolano in cielo.

Le immagini circolate sui social media evidenziano il momento dell’esplosione e i frammenti che cadono o si disperdono nell’atmosfera. Non sono riportati dettagli aggiuntivi sulle conseguenze dell’episodio nel materiale pubblicato.

Sui social media i residenti della città hanno riferito di aver avvertito rumori molto forti fin dalle prime ore della mattina. La segnalazione è apparsa negli stessi spazi digitali dove è stato diffuso il filmato, il 16 ottobre 2026.

Al momento non sono presenti nelle pubblicazioni informazioni ufficiali russe o ulteriori conferme indipendenti sull’accaduto.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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