Tesla svela la Roadster di nuova generazione: prestazioni estreme e tecnologie SpaceX

Tesla ha mostrato a McGregor, in Texas, una versione completamente rinnovata della Roadster, l’auto sportiva elettrica sviluppata in collaborazione con SpaceX. L’evento si è svolto nel sito di test dell’azienda spaziale, con una dimostrazione delle capacità del veicolo.

Durante la presentazione la Roadster ha percorso una rampa capovolta grazie a un sistema di aspirazione che la mantiene aderente alla superficie. In altre sequenze il veicolo ha eseguito manovre in aria utilizzando propulsori integrati.

Elon Musk ha indicato che la Roadster potrà accelerare da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h) in meno di un secondo e raggiungere una velocità massima superiore a 230 miglia orarie, pari a oltre 370 km/h. Se confermate nella versione di produzione, queste prestazioni farebbero segnare nuovi riferimenti per le elettriche ad alte prestazioni.

Resta però da chiarire come le funzionalità dimostrate saranno utilizzabili nella guida quotidiana e se saranno compatibili con le normative stradali esistenti.

Tesla aveva presentato il primo prototipo della Roadster nel 2017, annunciando allora consegne per il 2020; il progetto ha però subito numerosi ritardi. L’azienda ha successivamente indicato il 2028 come possibile data di avvio della produzione della nuova generazione.

Elon Musk ha più volte sottolineato che la Roadster non avrà un impatto significativo sui conti del gruppo, ma la considera un modello dal forte valore simbolico e una vetrina delle ambizioni tecnologiche di Tesla e della convergenza con il settore spaziale.