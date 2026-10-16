Aggressione a un controllore Actv a Marghera: spinto a terra, ha un trauma cranico

Un nuovo episodio di violenza ha colpito un controllore dell’Actv, la società di trasporto pubblico di Venezia, durante un normale turno di lavoro a Marghera.

Il verificatore, intento a controllare i biglietti dei passeggeri su un autobus, è stato spinto da un uomo, cadendo e sbattendo la testa, e il fatto ha richiesto l’intervento del personale medico.

L’aggressore è stato prontamente bloccato dal conducente del mezzo e, successivamente, è stato accompagnato presso la questura dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Questo intervento tempestivo ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza degli altri passeggeri e del personale a bordo.

Il controllore, immediatamente soccorso, ha riportato un trauma cranico, come confermato da una nota dell’azienda. È stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Sull’aggressore non è stata fornita alcuna informazione.

Actv ha attivato, in questo frangente, la procedura di emergenza stabilita in collaborazione con il Comune di Venezia, attivando la Smart Control Room per gestire al meglio la crisi.

A seguito dell’aggressione, l’Avm, responsabile di Actv, ha annunciato la sua intenzione di costituirsi parte civile contro l’aggressore. Questo passaggio è particolarmente rilevante, poiché il verificatore aggredito è considerato un pubblico ufficiale, il che consente alla polizia di procedere d’ufficio.

L’azienda e il Comune di Venezia hanno espresso la loro vicinanza al controllore aggredito, ringraziando nel contempo i colleghi intervenuti per la loro pronta collaborazione durante i momenti concitati che hanno preceduto l’arrivo delle forze dell’ordine. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale che lavora nel trasporto pubblico, un tema di crescente attualità.

Il protocollo per la sicurezza, già sottoscritto presso la Prefettura, sta diventando sempre più cruciale per garantire la protezione di chi svolge questo lavoro. Oltre alle misure già adottate, come la videosorveglianza sui mezzi, è in fase di sviluppo un progetto sperimentale per l’introduzione di bodycam, da utilizzare in modo volontario da parte del personale di controllo.

Riflettendo su quanto accaduto, è evidente che l’aggressione subita dal controllore Actv non è un caso isolato, ma parte di un fenomeno che coinvolge molte città italiane. La crescente insicurezza percepita nel settore del trasporto pubblico evidenzia l’urgenza di implementare misure efficaci per la tutela degli operatori e per creare un ambiente di lavoro sicuro.