Al London Dungeon spettacolo di mummie dal vivo per Halloween: attori pronti a terrorizzare il pubblico

Londra si prepara ad Halloween con un allestimento tematico al London Dungeon che porta in scena mummie pronte a sorprendere e spaventare i visitatori.

Il teatro dell’orrore propone brevi spettacoli immersivi dal vivo che ricreano storie macabre: sul palcoscenico gli attori interpretano personaggi sinistri già noti al pubblico, tra cui Jack lo Squartatore e Sweeney Todd.

Ciaran Cohclan, che nei nuovi numeri interpreta una delle mummie, spiega che per ottenere l’effetto desiderato sul pubblico è fondamentale la fisicità e la capacità di sfruttare i tempi di reazione; con l’esperienza, aggiunge, è possibile percepire quando “la tensione è piuttosto alta nella stanza”.

Secondo il regista dello spettacolo, Richard Quincey, la scelta di un tema legato alle mummie è coerente con la storia britannica affrontata dalla struttura. Quincey richiama la forte fascinazione vittoriana per le mummie: episodi di consumo di parti mummificate ritenute cure magiche e la credenza in maledizioni attribuite ad alcuni reperti, fino all’associazione di queste ultime a eventi come l’affondamento del Titanic.

La rassegna si inserisce nel programma di eventi del London Dungeon in occasione della stagione di Halloween, mantenendo il formato di performance brevi e immersive che caratterizza la sede.