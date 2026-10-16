Garlasco, a due giorni dalla scadenza Sempio annuncia depositi difensivi e contesta l’impronta 33

Mancano 48 ore alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie difensive nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. I legali di Andrea Sempio, 38 anni, dovrebbero presentare oggi le ultime consulenze in vista della scadenza fissata per il 18 ottobre.

Sempio ha rilasciato dichiarazioni ai media — prima a Sky Tg24 e poi al Tg1 — in cui esprime sollievo per la chiusura dell’indagine e attende la richiesta di rinvio a giudizio. Ha detto di sperare di non arrivare “al vero e proprio processo” e di auspicare di poter affrontare le questioni in udienza preliminare, dove la difesa potrà esporre le proprie argomentazioni.

Tra i punti sollevati dall’indagato e dai suoi consulenti c’è l’impronta numerata 33, rinvenuta sul muro della tromba delle scale che portava alla cantina dei Poggi, dove fu trovato il corpo. Sempio e il suo team difensivo sostengono che l’impronta non sia attribuibile né a lui né a nessun altro, osservando che su quel tratto di muro erano presenti più impronte dovute al normale appoggiarsi durante la discesa delle scale.

I consulenti difensivi sostengono inoltre che l’impronta rilevata nell’abitazione corrisponderebbe a una misura di scarpa 39/40; Sempio ha ribadito che, sin dall’età di 17-18 anni, porta scarpe di taglia 44. La difesa afferma di aver eseguito esami finora non svolti, coinvolgendo anche un tecnico calzaturiero e un esperto di un altro settore, che hanno operato alla cieca e, secondo quanto riferito, giunto agli stessi risultati.

Sempio ha inoltre dichiarato che, dall’inizio, è presente in lui la preoccupazione di un possibile arresto. Ha detto di aver sentito voci su un suo eventuale coinvolgimento in vicende collegate alla corruzione, ma ha precisato che al momento non è chiaro se ciò possa comportare misure cautelari.