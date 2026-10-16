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HomenotizieL’enorme iceberg B-22A del ghiacciaio Thwaites: fermo per vent’anni, poi la deriva

L’enorme iceberg B-22A del ghiacciaio Thwaites: fermo per vent’anni, poi la deriva

Il B-22A, iceberg di oltre 3.000 km² staccatosi dal ghiacciaio Thwaites nel 2002, rimase fermo 20 anni prima di iniziare a derivare; immagini satellitari mostrano il fenomeno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un gigantesco iceberg noto come B-22A, che misurava oltre 3.000 chilometri quadrati, era il frammento più grande della piattaforma che si staccò dal ghiacciaio Thwaites nel 2002. Rimasto pressoché immobile per circa vent’anni, il blocco ha poi avviato una deriva dalla posizione in cui si era stabilizzato.

RaiNews ha diffuso un video satellitare che documenta la vicenda. Le immagini utilizzate, provenienti dalla NASA e riprese in Antartide, risalgono a tre anni fa, riassumendo la sequenza che porta dal distacco iniziale alla successiva mobilità dell’iceberg.

La ricostruzione mette in evidenza come il B-22A fosse il più ampio tra i frammenti della piattaforma originaria, sottolineando la scala del corpo di ghiaccio coinvolto nel distacco del 2002.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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