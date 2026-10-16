Super El Niño: specie tropicali mai viste prima nelle acque della California

Un fenomeno climatico anomalo ha trasformato le acque della California: il super El Niño sta riportando verso nord specie tropicali e sub-tropicali mai osservate prima nella regione.

Secondo un report del 16 ottobre 2026, gli effetti del riscaldamento oceanico legato al super El Niño hanno favorito la comparsa di pesci e altre specie tropicali. Tra gli avvistamenti segnalati figurano tartarughe, serpenti marini, cavallucci marini e orche che si trovano ora in acque inedite per loro.

Le segnalazioni, raccolte e rilanciate dai media internazionali, evidenziano come l’anomalia termica stia spostando gli habitat abituali di molte specie marine verso latitudini maggiori. L’evento è descritto come conseguenza diretta del riscaldamento anomalo provocato dal super El Niño.