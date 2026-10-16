Larry di Downing Street operato: Burnham conferma il ritorno e le condizioni

Larry, il gatto mascotte di Downing Street con la qualifica di ufficiale cacciatore di topi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra.

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha pubblicato un messaggio su X per rassicurare i cittadini preoccupati per le condizioni dell’animale. Secondo quanto comunicato, Larry è tornato a Downing Street dopo il piccolo intervento ed è in via di ripresa.

Burnham ha aggiunto che il felino “sta soffrendo molto meno, ma sta prendendo le cose una zampa alla volta” e ha espresso gratitudine nei confronti dei veterinari per le cure ricevute.

La notizia è stata ripresa dall’agenzia AFP il 16 ottobre 2026.