“Adua Del Vesco”? Nel 2005 la interpretava Nancy Brilli (e “amava” Gabriel Garko)

Continuano le rivelazioni sulla Ares, l’agenzia responsabile delle fiction Mediaset con Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio, Sabrina Ferilli e Manuela Arcuri.

Quando si parla di “Adua Del Vesco” tutti pensano all’attrice siciliana del Grande Fratello VIP, ma in pochi ricordano che un personaggio con lo stesso nome era già apparso nel 2005 nella miniserie “I colori della vita”. E anche la prima “Adua Del Vesco”, interpretata da Nancy Brilli, aveva una “storia” con Gabriel Garko.





La fiction parlava dell’amicizia tra due donne: Adua (Nancy Brilli), aspirante attrice e Giulia (Alessandra Martines), brillante pianista. Il rapporto andò però in crisi per colpa di un affascinante uomo d’affari (Gabriel Garko).

Lo sceneggiatore della fiction era Teodosio Losito, lo stesso che nel 2012 ha scoperto e lanciato nel panorama tv Rosalinda Cannavò, la “nuova” Adua Del Vesco, affibbiandole un nome d’arte già usato e collaudato.

Si può quindi affermare che l’attore abbia dovuto “amare” due diverse Adue Del Vesco: una sul set, una nella vita reale.





Sull’argomento è tornata anche la concorrente siciliana del GF VIP, che durante un confessionale ha rivelato: “Fingere h24 è stata dura, noi lo abbiamo fatto per un po’ di tempo e posso garantire che non è una cosa semplice. Ora gli auguro tanta serenità, se la merita. Ciò che ha fatto mi riempie il cuore, perché significa che si fida e mi considera una persona importante. Perché è venuto qui? Non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi”. La “Del Vesco” ha poi concluso: “È un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata. Sono felice che lui sia finalmente libero”.

E alla vicenda si aggiungono nuovi clamorosi dettagli: neppure Massimiliano Morra, entrato nella Casa come “ex fidanzato della Del Vesco” avrebbe mai avuto una relazione con lei! Secondo quanto dichiarato dall’attrice, il suo “nuovo” compagno Julian Condor sarebbe in realtà a suo fianco già dal 2013.

E quando Morra e Francesco Testi si picchiarono per lei? Tutto finto, come quest’ultimo ha svelato a TPI: “Negli anni in cui io sono stato alla Ares è stato chiesto di inscenare solo una cosa, e cioè la finta scazzottata con Morra per gelosia, cosa di cui mi vergognavo pure”.

A Pomeriggio 5, poi, ecco l’ennesima “bomba”: secondo Lory Del Santo anche Dalida Mucedero (con la quale Morra starebbe insieme dal 2018) sarebbe per lui una “fidanzata mediatica”. Ecco le parole della soubrette: “Secondo me fingono. Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato”.

Il dubbio che pervade gli spettatori è di aver creduto per anni a storie d’amore tra i VIP molto spesso inventate. Proprio come nelle fiction.

Marie Jolie