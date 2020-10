Adua Del Vesco incinta al Grande Fratello VIP? Tutto quello che si sa

Un nuovo caso al Grande Fratello VIP: credendo di essere incinta la concorrente Adua Del Vesco si è recata in Confessionale ha chiesto agli autori di sottoporsi ad un test di gravidanza?

Adua Del Vesco incinta? Quello che si sa

Il tutto era partito quando l’attrice, che da qualche giorno preferisce farsi chiamare Rosalinda (il suo nome di battesimo), aveva lamentato l’insorgere di “strane voglie” unite a un inaspettato ritardo del ciclo. Ma era stata Dayane Mello, che l’aveva vista sotto la doccia, ad avanzare un “secondo me sei incinta” che ha incontrato lo scetticismo dell’interessata. “Ma che c***o dici – le ha risposto la Del Vesco – non è possibile, anche perché sempre protetto…” riferendosi a Giuliano Condorelli, il suo primo e unico fidanzato, che Rosalinda Cannavò non vede da 45 giorni.





Il consiglio delle amiche

Ad unirsi al coro Guenda Goria e Maria Teresa Ruta: “Per tranquillità tua fatti dare un test, anche per star tranquilla!” con Dayane Mello che ha aggiunto: “anche perché questo è solo l’inizio: voglia di dormire, stanchezza, tutto questo, voglia di mangiare tutto”.

“Sì sì, no, però…” ha replicato non troppo convinta la Del Vesco, ma quando la modella ha sentenziato: “io penso che sei incinta” l’attrice ha sbottato: “ma no, ma che dici? Lo sentirei, me ne accorgerei, raga. No, me ne accorgerei, dai, me ne accorgerei – attribuendo tutto alla difficile situazione vissuta nel reality – Secondo me è lo stress, ragazze, secondo me è lo stress”.

“Non tutto, non tutto – ha risposto Maria Teresa Ruta – io direi di andare subito a chiedere un test” con Dayane Mello che ha concluso “tanto è un attimo”.





La chiamata in Confessionale

Adua Del Vesco è stata chiamata dagli autori in Confessionale dove, però, le cose non sono chiare. C’è chi sostiene che l’attrice abbia chiesto subito un test di gravidanza, chi invece riporta che attenderebbe il weekend per verificare lo “sblocco” del ciclo.

La reazione di Tommaso Zorzi

Non appena ha appreso la notizia, Tommaso Zorzi ha chiesto ad Adua Del Vesco di chiamare il pargolo con il suo nome di battesimo commentando “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta?” riferendosi ad una storia raccontata qualche ora prima sulla sua partecipazione a Pechino Express nel 2018.

“In Africa Paola Caruso aveva delle voglie incredibili – aveva detto l’influencer – nel bel mezzo del deserto mi aveva confessato di avere voglia di panino con la mortadella. Credevo fossero capricci da diva. Poi aveva anche un ritardo, così abbiamo scroccato un test di gravidanza in una farmacia e quando l’ha fatto il risultato dava che era incinta davvero. Abbiamo dovuto abbandonare il gioco”.

Ironia vuole che pochi giorni prima la Del Vesco avesse detto che se il suo compagno le chiedesse un figlio non ci penserebbe due volte a dirgli di sì. Che sia stata esaudita?

La reazione del web

Su Twitter c’è grande attesa per l’evolversi della questione. E mentre qualcuno si augura che il “Re del Trash” Alfonso Signorini le faccia fare il test di gravidanza in diretta, c’è chi ricorda i problemi alimentari dell’attrice e accusa Dayane Mello di scarsa delicatezza nell’aver anche solo ipotizzato un suo stato interessante.

Adua Del Vesco / Rosalinda Cannavò è davvero incinta? Forse ne sapremo di più già stasera.

Marie Jolie