Actv e la Linea 24B. Lettere al giornale

Salve, vorrei segnalare che l’ACTV, dallo scorso Settembre, ha soppresso la linea 24B che, nelle corse mattutine delle 7,10-7,30-7,50 e 8,10 portava centinaia di lavoratori e studenti a Venezia, andando ad alleggerire le altre linee (4L, 24. 84 e tram).

Sarebbe questo

il piano di ACTV per “svuotare” il più possibile i propri mezzi?

In vista della riapertura delle scuole di II grado, prevista per il 1 febbraio, quali sono i progetti in tale direzione?

Grazie

Livio Di Giacomo