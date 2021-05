ACTV, si cambia. I nuovi orari

AVM/Actv informa che, a partire da sabato 22 maggio 2021, vengono introdotte alcune modifiche e implementazioni al servizio di navigazione, tranviario e automobilistico urbano e extraurbano.

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE

Linea 3

da P.le Roma D per Murano corse alle ore 06:20(f), 06:50(f), 07:20(f), 7:50(f) e 08:20, dalle ore 8.50 alle ore 14:50 tre corse all’ora ai minuti 10-30-50 e dalle ore 15:40 alle ore 18:10 due corse all’ora ai minuti 10-40

da Murano Museo A per P.le Roma corse alle ore 06:48(f), 07:18(f), 07:48(f), 08:18(f) e 08:48, dalle ore 09:18 alle ore 15:18 tre corse all’ora ai minuti 18-38-58 e dalle ore 16:08 alle 18:38 due corse all’ora ai minuti 08-38

(f): corsa effettuata dal lunedì al sabato feriali

Linea 6

da P.le Roma B per Lido SME (lunedì-venerdì) tre corse all’ora dalle ore 06:21 alle ore 20:21 ai minuti 01-21-41

da Lido SME B per P.le Roma (lunedì-venerdì) tre corse all’ora dalle ore 06:42 alle ore 20:02 ai minuti 02-22-42

da P.le Roma B per Lido SME (sabato, domenica e festivi) tre corse all’ora dalle ore 08:41 alle ore 19:21 ai minuti 01-21-41

da Lido SME B per P.le Roma (sabato, domenica e festivi) tre corse all’ora dalle ore 09:22 alle ore 20:02 ai minuti 02-22-42

Linea 7

da San Zaccaria B1 per Murano (Navagero – Faro – Colonna) corse alle ore 10:14, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14(sd), 13:44(sd), 14:44, 15:14, 15:44 e 16:14

da Murano Faro per San Zaccaria corse alle ore 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41(sd), 14:11(sd), 15:11, 15:41, 16:11 e 16:41

(sd): corsa effettuata sabato, domenica e festivi

Linea 8 (sabato, domenica e festivi)

da San Basilio per Sacca Fisola – Giudecca – Giardini – Lido (SME e San Nicolò) due corse all’ora dalle ore 08:16 alle ore 10:46 ai minuti 16-46

da Lido San Nicolò per Lido SME E – Giardini – Giudecca – Sacca Fisola – San Basilio due corse all’ora dalle ore 17:09 alle ore 19:39 ai minuti 09-39

Linea 11

dalle ore 06:53 alle ore 21:32 tutte le corse effettuano fermata a Pellestrina Caroman

a partire da domenica 06 giugno 2021, le corse da Chioggia a Pellestrina delle ore 00:45 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 01:10 vengono effettuate tutti i giorni

Linea 17

da Tronchetto per Lido San Nicolò corsa alle ore 23:20

da Lido San Nicolò per Tronchetto corsa alle ore 23:20

Linea 18 (attiva sabato 22 e domenica 23 maggio e tutti i giorni da sabato 29 maggio)

da Murano Navagero per Lido SME e San Nicolò una corsa all’ora dalle ore 08:47 alle ore 11:47 ai minuti 47

da Lido San Nicolò per Lido SME E e Murano una corsa all’ora dalle ore 16:44 alle ore 19:44 ai minuti 44

Linea 20 – da San Zaccaria B per San Servolo – San Lazzaro una corsa all’ora dalle ore 07:30 alle ore 21:30 ai minuti 30, ultima corsa alle ore 22:30 limitata a San Servolo

da San Lazzaro per San Servolo – San Zaccaria corse dalle ore 07:45 alle ore 21:45 ai minuti 45, ultima corsa alle ore 22:40 da San Servolo per San Zaccaria



SERVIZIO TRANVIARIO

Linea T1

nuove corse

da Venezia per Favaro alle ore 23:04 e 23:34

da Favaro per Venezia alle ore 22:19 e 22:49

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO

Linea 2

nuove corse alle ore 23:15 e 23:45 da Venezia a Viale Don Sturzo

Linea 4L

nuove corse da Venezia per Mestre Centro (dal lunedì al sabato feriale) alle ore 22:49 e 23:19 nuova corsa da Mestre Centro per Venezia (dal lunedì al sabato feriale) alle ore 22:56

nuove corse da Venezia per Mestre Centro (domenica e festivi) alle ore 22:41, 23:11 e 23:41

nuove corse da Mestre Centro per Venezia (domenica e festivi) alle ore 22:43 e 23:11

Linea 5

(dal lunedì al sabato feriale) – nuova corsa da Venezia per Aeroporto alle ore 23:12

(domenica e festivi) – nuova corsa da Venezia per Aeroporto alle ore 23:10

Linea 6

nuove corse da Venezia per Robinie alle ore 22:40 e 23:10

nuova corsa da Robinie per Venezia alle ore 22:40

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO

Linea 7E

nuova corsa da Venezia per Mirano alle ore 23:35

da Mirano per Venezia alle ore 22:25

Linea 8E

nuova corsa da Mestre Centro per Preganziol alle ore 23:15

Linea 53E

nuova corsa da Venezia per Dolo alle ore 23:55 transita per Mestre e per Malcontenta

da Dolo per Venezia alle ore 23:00 transita per Malcontenta

Le tabelle orarie aggiornate e tutti gli orari Actv si possono verificare sul sito actv.it e avmspa.it