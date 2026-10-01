Riscaldamenti e polvere sottili a Venezia: le norme in vigore dal 1° ottobre

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A partire da giovedì 1° ottobre, il Comune di Venezia attua un nuovo pacchetto di misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, destinato a rimanere in vigore fino al 30 settembre 2027. Le disposizioni, mirate principalmente a limitare le emissioni di polveri sottili (Pm10), riguardano gli impianti termici, l’uso della biomassa legnosa e altre attività inquinanti. Contestualmente, si avviano anche le nuove regole sulla circolazione dei veicoli.

Le misure introdotte sono organizzate in un sistema di allerta suddiviso in tre livelli: verde, arancio e rosso. Queste categorie determinaranno le modalità operative per gli impianti e le attività sul territorio in base alla qualità dell’aria.

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Scopri come fare

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il funzionamento degli impianti termici negli edifici non residenziali. A partire dal 1° novembre 2026, gli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa per edifici pubblici, commerciali, direzionali e di servizio potranno operare solo fino al 12 aprile 2027, con una riduzione di 18 giorni rispetto all’anno precedente. Resta esclusa da questa disposizione la gestione degli edifici residenziali, delle strutture ospedaliere e scolastiche, oltre agli impianti che utilizzano esclusivamente energia elettrica.

Le nuove regole stabiliscono anche limiti di temperatura per gli ambienti interni. In situazione di allerta verde, la temperatura massima consentita è di 17°C, con una tolleranza di 2°C per gli edifici industriali e artigianali, mentre per quelli residenziali e commerciali il limite è fissato a 19°C. In condizioni di allerta arancione o rossa, la temperatura massima scende a 18°C per la categoria delle strutture commerciali.

In aggiunta, per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, è previsto l’obbligo di mantenere chiuse le porte degli edifici commerciali durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento o raffrescamento, salvo che siano presenti adeguati sistemi di limitazione dello scambio termico con l’esterno.

Il nuovo provvedimento si applica anche alle attività all’aperto che possono generare emissioni di particolato. Tra il 1° ottobre e il 30 aprile, sono previste limitazioni su fuochi d’artificio, falò tradizionali e barbecue a legna o carbone. Le restrizioni diventano più severe in caso di allerta arancione o rossa, con divieti specifici anche per la combustione all’aperto di piccoli cumuli di residui vegetali, salvo eccezioni per esigenze di tutela fitosanitaria.

Il sistema di allerta è articolato in quattro livelli: verde, arancione, rosso e rosso prolungato. Il livello verde rimane attivo per tutta la stagione, mentre il passaggio al livello arancione è attivato dopo quattro giorni consecutivi di concentrazioni di Pm10 superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Il livello rosso scatta dopo dieci giorni consecutivi oltre la stessa soglia, e il livello rosso prolungato è confermato in caso di un secondo bollettino consecutivo con livello rosso.

La situazione della qualità dell’aria verrà monitorata attraverso i dati e le previsioni fornite dall’Arpav, in particolare dalla stazione di Parco Bissuola. Per ulteriori dettagli sulle misure e sulle eventuali variazioni delle disposizioni, i cittadini possono consultare il sito ufficiale del Comune di Venezia.