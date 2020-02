Acqua Alta a Chioggia è Teatro con Danza e Prosa

Proseguono gli appuntamenti di Acqua Alta, la rassegna promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Chioggia con il Circuito Teatrale Arteven/Regione del Veneto, il cui cartellone intreccia la prosa e la danza.

Giovedì 6 febbraio al Teatro Don Bosco in scena l’allegria contagiosa di Gabriele Cirilli in MI PIACE… DI PIÙ. Il 9 febbraio invece all’Auditorium San Nicolò una domenica a passo di danza con I BISLACCHI Omaggio a Fellini, dedica della Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei al regista di cui proprio quest’anno si festeggia il 100° anniversario dalla nascita.

Mi piace… di più è il nuovo monologo di Gabriele Cirilli che si dipana attraverso il backup del suo cellulare. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati, con un ritmo veloce e piacevole.

Il filo conduttore è naturalmente la risata, che si diffonde contagiando anche lo spettatore più scettico e serio. Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un “mi piace”? Continuamente apprezziamo o siamo apprezzati, giudichiamo e veniamo giudicati e questa è diventata la parola chiave della nostra esistenza. Uno spettacolo che si costruisce nel tempo, perfezionandosi replica dopo replica, e una prova d’attore che Cirilli non disattende mai.

I BISLACCHI Omaggio a Fellini si ispira all’universo del noto cineasta: i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro sulle celebri note di Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo di Fellini, fatto di sogni a colori, fantasia, poesia, intelligenza e umorismo. Dice la coreografa Monica Casadei: < >.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 20 febbraio sul palco il Teatro dei Pazzi con LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR, giovedì 5 marzo Anna De Franceschi di Stivalaccio Teatro sarà SUPER GINGER!, domenica 8 marzo chiusura di stagione con CALLAS e altri voci straordinarie di Ersiliadanza.

RINNOVA LA CULTURA

Acqua Alta fa parte del progetto Rinnova la Cultura lanciato dalla Città Metropolitana di Venezia e Arteven. L’iniziativa permette agli spettatori di “rottamare” i biglietti degli spettacoli del circuito per avere uno sconto in 14 teatri di 12 comuni della rete metropolitana. Per conoscere le modalità e le strutture coinvolte: www.arteven.it.

BIGLIETTI

Biglietto teatro

intero € 19 – intero carta cultura € 16

ridotto € 18 – ridotto carta cultura € 13

Biglietto danza

intero € 14 – intero carta cultura € 12

ridotto € 10 – ridotto carta cultura € 8

Le riduzioni sono valide per le persone fino ai 30 anni e dai 60 anni di età.

PREVENDITA

online: su arteven.it, vivaticket.it

punti vendita autorizzati: Punto Hellovenezia Agenzia Sottomarina, Piazzale Europa 2/c.

VENDITA

presso Teatro Don Bosco in Calle Chiereghin e presso l’Auditorium San Nicolò in Calle San Nicolò il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

(foto: Gabriele Cirilli, foto di Chiara Basile Fasolo)