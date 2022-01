Salvi abitanti delle isole: possibile salire sui mezzi di trasporto con Pass-base

“Salvi”, si fa per dire, gli abitanti delle isole: è possibile salire sui mezzi di trasporto con Pass-base fino al 10 febbraio.

E’ tutt’ora considerata un’eccezione, quindi il nuovo documento parla dei soli motivi di salute e di studio, ma è sicuramente un passo avanti. Si tratta, in sostanza, dell’ “accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio”.

La nuova deroga è prevista dalla nuova Ordinanza del ministero della Salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti. L’ordinanza dispone inoltre che il trasporto scolastico dedicato non va considerato equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

L’ ordinanza, che decorre a partire da domani, e cioè dal 10 gennaio, e vale fino al 10 febbraio 2022, prevede il Green pass base per “l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado”, “fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”.

Le disposizioni dell’ordinanza “si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.