AAA Vendesi chiesa a Venezia, è una delle più antiche

In vendita a Venezia la storica chiesetta dell’Abbazia della Misericordia, che in in passato è stata anche set cinematografico e di sessioni della Biennale.

Situata nel sestiere di Cannaregio, affacciata sul campo omonimo, tra gli anni ’70 e ’80 la chiesa è stata il set di film come ‘Moonraker – Operazione spazio’, con Roger Moore nella parte di James Bond 007, e ‘Nosferatu a Venezia’.

Più recentemente l’edificio ha ospitato esposizioni artistiche della Biennale di Venezia. Anche nella prossima Biennale Arte sarà sede del Padiglione nazionale dell’Olanda.

Della chiesa dell’Abbazia della Misericordia – che si trova alle spalle del più vasto complesso della Scuola Grande della Misericordia – si parlò molto nel 2015, quando il padiglione nazionale dell’Islanda ospitò una performance dell’artista svizzero Christoph Büchel dal titolo The Mosque: The First Mosque in the Historic City of Venice (La Moschea: la prima moschea nel centro storico di Venezia), costituita da un vero luogo di culto per fedeli musulmani con tanto di mihrāb rivolto alla Mecca.

Nel 2017 invece ha ospitato la mostra Do Ut Des del popolare artista-pugile Omar Hassan.

Fondata nel X secolo, la chiesa è una della più antiche di Venezia.

Diventata proprietà privata, oggi è in vendita da Lionard SpA, azienda leader in Italia nel settore immobiliare della fascia luxury.

L’interno della chiesa, sconsacrata, è costituito da un’unica navata, con tetto a capanna e si estende per 350 mq. La facciata esterna in pietra è strutturata attorno ad un ordine gigante centrale dominato da un timpano centinato e circondato da due ali trabeate.

La sommità del frontone è coronata dalla statua della Vergine, mentre gli spigoli delle ali da acroteri a pigna.

Sugli alti basamenti sporgenti dell’ordine gigante vi sono due statue allegoriche (la Carità e la Fortezza); sopra il portale, davanti al rosone, il busto di Gasparo Moro accompagnato da un cartiglio e putti dolenti seduti su libri.

Tutte le sculture sono opera di Clemente Molli, a cui si deve probabilmente anche il progetto della facciata. Il campanile è in stile veneto-bizantino.