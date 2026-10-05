In Europa scendono in piazza per la casa, in Italia prevale l’osservazione

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L’Europa si è messa in piazza per il diritto alla casa; in Italia, osserva Concita De Gregorio in un commento pubblicato su Repubblica il 5 ottobre 2026, la reazione è stata meno immediata.
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Lo scorso 3 ottobre a Toledo i manifestanti hanno sfilato con le chiavi come simbolo della rivendicazione per un’abitazione. Quel gesto è al centro della riflessione proposta dall’autrice, che mette a confronto la mobilitazione continentale con l’atteggiamento italiano.
De Gregorio si interroga su cosa impedisca all’Italia di mostrare la stessa prontezza nella protesta e nota come l’energia sia spesso spesa in scontri sui social network anziché in azioni collettive per diritti legati alla vita quotidiana: avere una casa, una sanità pubblica efficiente, una scuola libera.
L’articolo solleva inoltre la domanda su quale trasformazione sia avvenuta nel Paese in pochi anni, invitando a un esame critico del nostro grado di partecipazione civile e della capacità di canalizzare la rabbia sociale verso obiettivi concreti.