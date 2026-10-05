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HomenotizieIn Europa scendono in piazza per la casa, in Italia prevale l’osservazione

In Europa scendono in piazza per la casa, in Italia prevale l’osservazione

Concita De Gregorio (Repubblica, 5/10/2026): l’Europa in piazza per il diritto alla casa. A Toledo, il 3 ottobre, manifestanti con le chiavi; l’Italia osserva.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Europa si è messa in piazza per il diritto alla casa; in Italia, osserva Concita De Gregorio in un commento pubblicato su Repubblica il 5 ottobre 2026, la reazione è stata meno immediata.

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Lo scorso 3 ottobre a Toledo i manifestanti hanno sfilato con le chiavi come simbolo della rivendicazione per un’abitazione. Quel gesto è al centro della riflessione proposta dall’autrice, che mette a confronto la mobilitazione continentale con l’atteggiamento italiano.

De Gregorio si interroga su cosa impedisca all’Italia di mostrare la stessa prontezza nella protesta e nota come l’energia sia spesso spesa in scontri sui social network anziché in azioni collettive per diritti legati alla vita quotidiana: avere una casa, una sanità pubblica efficiente, una scuola libera.

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L’articolo solleva inoltre la domanda su quale trasformazione sia avvenuta nel Paese in pochi anni, invitando a un esame critico del nostro grado di partecipazione civile e della capacità di canalizzare la rabbia sociale verso obiettivi concreti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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