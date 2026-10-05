Dimissioni del ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknejad, Hamid Bord nominato ad interim

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Teheran, 4 ottobre 2026 — Il ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknejad ha rassegnato le dimissioni, ha comunicato domenica l’ufficio del presidente della Repubblica Islamica.

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La decisione arriva mentre il Paese affronta lunghe code ai distributori di carburante, fenomeno collegato — secondo la nota ufficiale — alle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente.

Con decreto presidenziale, Hamid Bord, amministratore delegato della National Iranian Oil Company (NIOC), è stato nominato ministro del Petrolio ad interim. L’annuncio è stato diffuso dall’emittente di Stato Irib e riportato dalle agenzie.

La notizia è stata segnalata da ANSA-AFP alle 20:09 del 4 ottobre 2026.