Copilota di Flydubai, due piani nel suo interrogatorio: mirava a Ben Gurion o a una base americana in Giordania

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Secondo le prime indiscrezioni emerse dall’interrogatorio, il copilota del volo Flydubai avrebbe avuto due opzioni per l’attacco che avrebbe voluto compiere.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Il 29enne Hamam al-Hammami avrebbe considerato sia lo schiantarsi contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sia il colpire una base militare americana in Giordania. Le ricostruzioni parlano di un piano che prevedeva una di queste due mete.

Dai resoconti sull’interrogatorio risulta inoltre che l’uomo avrebbe agito da solo. Nei profili social attribuiti al copilota sono stati segnalati video di matrice terrorista.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato la vicenda definendo il copilota “islamista radicalizzato”.