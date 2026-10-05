Le ceneri degli animali accanto alle tombe delle persone nei cimiteri comunali di Venezia

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Il Comune di Venezia ha formalizzato la possibilità di conservare nei cimiteri comunali le ceneri degli animali d’affezione accanto a una sepoltura umana, disponendo regole e limiti tecnici che ne disciplinano la collocazione. La misura è stata adottata con una disposizione dirigenziale e presentata questa mattina in conferenza stampa a Ca’ Farsetti.



La novità non prevede sepolture autonome per animali all’interno dei campi cimiteriali: l’urna avrà un ruolo esclusivamente accessorio e commemorativo rispetto alla tomba della persona e dovrà essere sempre separata dalle spoglie umane, mai collocata nello stesso spazio destinato a feretro o resti umani.

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Alla conferenza hanno partecipato gli assessori Paolino D’Anna (Servizi per il cittadino) e Paolo Romor (Ambiente) insieme ai dirigenti che hanno seguito l’istruttoria. L’Amministrazione ha sottolineato la necessità di dare ordine a pratiche finora prive di norme precise, bilanciando la domanda affettiva dei cittadini con esigenze di decoro e tutela dei cimiteri.



Per ogni sepoltura sarà ammessa una sola urna cineraria destinata a contenere al massimo le ceneri di due animali. Le modalità di collocazione variano a seconda della tipologia della sepoltura: nelle inumazioni l’urna può essere inserita in un vano nella lapide o nel copritomba; per loculi, ossari e cinerari la sistemazione prevista è al di fuori della lastra di chiusura; nelle tombe di famiglia l’urna dovrà trovare posto in un’area appositamente distinta.



Il gestore dei servizi cimiteriali avrà il compito di verificare che ogni soluzione sia tecnicamente compatibile e garantisca stabilità e sicurezza, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli manufatti, compreso il cimitero lagunare di San Michele.



Non è previsto un modello obbligatorio di urna, ma il contenitore deve essere realizzato con materiali resistenti e idonei alla conservazione, avere misure non superiori a 25 centimetri per lato, salvo diversa valutazione tecnica, e essere fissato in modo stabile. Ogni urna dovrà riportare una targhetta recante la dicitura “URNA CINERARIA ANIMALE”, il codice identificativo assegnato e, opzionalmente, il nome dell’animale.



Sulle lapidi sono vietate epigrafi dedicate esclusivamente all’animale e fotografie che lo ritraggano da solo; è invece consentita l’apposizione di una fotografia che ritragga la persona sepolta insieme al proprio animale.



La disciplina si applica agli animali detenuti per compagnia o per ragioni affettive: l’elenco include cani, gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Sono invece esclusi animali da allevamento o destinati alla produzione alimentare, fauna selvatica o protetta e qualunque specie le cui dimensioni rendano incompatibile la collocazione prevista.



Le ceneri devono derivare dalla cremazione individuale dell’animale in un impianto autorizzato; alla domanda di collocazione dovrà essere allegata la documentazione che attesti la provenienza, così da introdurre un sistema di identificazione e tracciabilità delle urne.



A presentare la richiesta può essere il concessionario della sepoltura o un altro soggetto titolato. Se il concessionario è deceduto, è necessario l’assenso degli altri aventi titolo; l’animale dovrà essere appartenuto al defunto, al concessionario o a uno degli aventi titolo. Non è richiesto un requisito di residenza nel Comune di Venezia: conta la presenza della sepoltura in un cimitero comunale e il titolo del richiedente.



Per la collocazione dell’urna è prevista una tariffa che coprirà l’istruttoria, l’annotazione nei registri cimiteriali e le operazioni di posa e rimozione. La disciplina prevede inoltre procedure per la gestione dell’urna in caso di traslazioni, estumulazioni, esumazioni, riduzione dei resti o lavori di manutenzione: l’urna potrà essere temporaneamente rimossa e custodita dal gestore, ricollocata se compatibile o ritirata dagli aventi titolo.



Alla scadenza della concessione, gli aventi titolo potranno ritirare l’urna o chiederne la collocazione in un’altra sepoltura, se sussistono le condizioni previste.

La nuova disciplina segue altri aggiornamenti normativi approvati dal Comune nel 2025 e nel primo semestre del 2026 su temi cimiteriali, tra cui l’inumazione di urne biodegradabili e regole su unioni civili, sepoltura di prodotti abortivi e cerimonie funebri all’aperto.