Pià: «Mai avuto dubbi sull’Italia», il figlio Inacio convocato per le gare di Nations

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L’ex calciatore di Serie A Pià ha confermato di non aver mai avuto dubbi sulla scelta di nazionalità del figlio Samuele Inacio, 18 anni, nato a Bergamo, recentemente convocato per le partite della Nations League con l’Italia.

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Il giovane, indicato anche con il soprannome “Samu”, è al centro dell’attenzione per il suo inserimento nella rosa azzurra: per il padre si tratta di un percorso naturale e accolto con orgoglio.

Pià ha inoltre riferito che il Brasile era interessato al ragazzo, una circostanza che non ha però cambiato la decisione della famiglia e del calciatore di vestire la maglia italiana.

Secondo il padre, il figlio coltiva ora un obiettivo ambizioso: sognare la convocazione per un Mondiale, un traguardo che accompagna le sue prime apparizioni con la nazionale.

La chiamata per le gare di Nations rappresenta per Inacio il primo passo concreto nel suo percorso internazionale con l’Italia, seguito con attenzione dalla famiglia e dagli addetti ai lavori.