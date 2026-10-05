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“Bellissimo il giro della Laguna Nord di Venezia in bicicletta, ma quando arrivi a Punta Sabbioni…”. La lettera

Per la rubrica 'La Voce dei Lettori', la segnalazione di Riccardo sul turismo ciclabile e i trasporti a Venezia

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a cura di: Lettere al Giornale
Turismo in bicicletta a Venezia (foto da archivio)
Turismo in bicicletta a Venezia (foto da archivio)

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Sono un appassionato di Bici e ieri dopo molto tempo ho deciso di coronare ed intraprendere un percorso che intendevo fare da tempo il giro della Laguna Nord di Venezia. Sabato 03/10/2026 decido di partire. Bene tutto bellissimo un percorso ciclabile di 70 km dal centro di Mestre dove vivo fino a Punta Sabbioni arrivo all’imbarcadero alle 14 circa e qui comincia il delirio alla biglietteria mi dicono che sulla linea 11/14 da punta Sabbioni al Lido possono salire 4 bici a corsa  e solo se prenotate.

Quindi attraverso una applicazione cervellotica prenoto il mio posto e la mia corsa che mi spetta alle 18.30 !
Bene, pazienza, la giornata è bella e non voglio rovinarmela per questo ma avviene che successivamente devo assistere alle peripezie di molti stranieri che arrivano a quel punto e sono alle prese con il mio stesso problema solo con in più un particolare non trascurabile: molti non conoscono la lingua italiana logicamente ( l’applicazione ACTV è solo in Italiano).

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Orribile per una città come Venezia… quindi insieme al Personale disponibile dell’imbarcadero ho assistito 2 poveri e spaesati Turisti Tedeschi provenienti da Monaco di Baviera (in bici) che malgrado avessero biglietti e tutto erano sprovvisti di prenotazione.

Alla fine sono riusciti a salire insieme a me solo perché erano rimasti ultimi a Terra e la comprensione del personale di bordo gli ha permesso di non passare la notte a Punta Sabbioni.

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Ora è lecito chiedersi come è possibile che si siano spesi una grande quantità di soldi pubblici (non posso quantificare ma devono essere decine di milioni di €) per valorizzare il territorio con la realizzazione di Piste ciclabili dappertutto facendo scoprire ulteriore bellezze inesplorate della Amata Laguna Veneta e poi a nessuno viene in mente di risolvere un problema del genere?

Tanto più che i collegamenti ci sono ed il turismo ciclabile è in forte espansione: perché non permettere di fare salire a bordo tutte le bici come avviene dal Lido al Tronchetto? Predisponendo un servizio simile almeno Da Punta Sabbioni al Lido e viceversa ?

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Spero e mi auguro che chi di competenza prenda atto di certe esigenze non solo nei riguardi del Turismo straniero ma anche degli Italiani e dei Veneti.

Ringrazio fin da ora chi prenderà in esame questa segnalazione con l’intento di trovare la logica soluzione ho esorterà a farlo.

Cordialmente

Riccardo Sama’

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