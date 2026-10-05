Mosca concentra i raid sui viadotti: obiettivo spezzare Kiev e compromettere la circolazione

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Secondo un reportage di Repubblica, la strategia militare russa ha come obiettivo i viadotti per “spezzare” Kiev in vista di nuovi attacchi. L’azione non si limita alle ore notturne: i bombardamenti sono descritti come continui, con l’intento di paralizzare la circolazione cittadina.
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L’attacco alle infrastrutture viarie viene interpretato come una componente deliberata di una campagna più ampia. Obiettivo dichiarato dalla ricostruzione è rendere difficili gli spostamenti e complicare la vita quotidiana della città, con effetti che si estendono alla preparazione di quello che viene definito un inverno “da incubo”.
L’articolo, firmato da Gianluca Di Feo, è stato pubblicato il 5 ottobre 2026 su Repubblica. La denuncia sui target infrastrutturali si inserisce in una, per la testata, strategia mirata a colpire la mobilità e la capacità di resistenza urbana in previsione di nuovi attacchi.