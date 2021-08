A Venezia tutti stipati dentro i vaporetti, e l’intesa ancora non c’è

Venezia, il desiderio di visitarla. Venezia, la sua tenuta, Venezia e la strategia dei trasporti che tenta di dar risposta alle esigenze di spostamento a quanti, veneziani e turisti cercano di raggiungere un vaporetto o un motoscafo, facendosi largo a gomitate in barba alle norme e al distanziamento raccomandato, soprattutto in queste giornate, che segnalano un rischio pandemico rinnovato che non ha impedito di registrare un Ferragosto che ha accolto oltre 110 mila persone.

Puntuale e minaccioso si ripresenta il problema dei trasporti trascinato nel bel mezzo delle esigenze di cavalcare la ripresa economica, di strappare con le unghie e con i denti quel pezzo di ‘normalità’ tanto agognato, come una vacanza nella città lagunare, di affidare all’oblio i rischi del coronavirus, che pur contrastato dalla grande campagna vaccinale, presenta ancora segnali e avvertimenti che non si possono ignorare.

Ognuno viaggia nei mezzi di trasporto pubblico come può, e con l’esclusivo obiettivo da raggiungere.

C’è chi va al mare con la famiglia, chi vuole visitare piazza San Marco, i musei: tutti stipati dentro un vaporetto con la propria esclusiva esigenza da soddisfare.

I veneziani che abitano nelle isole, i pendolari, sono i più penalizzati e vivono con affanno e preoccupazione il rapido crescendo delle presenze in città, degli stranieri, soprattutto tedeschi, francesi, spagnoli e americani intenzionati a riscoprire il sogno della città d’acqua e di pietra.

Come evitare che questa situazione di crisi del trasporto pubblico non peggiori e come restituire un equilibrio, un respiro, una responsabilità nei confronti di un’utenza che non regge questo permanente malessere?

Il personale di bordo è stremato e spesso nei pontili e nei mezzi si consumano accesi litigi, frutto dell’esasperazione e della stanchezza.

L’intesa tra lavoratori Actv e Gruppo Avm è saltata.

Restano i nodi del trasporto pubblico veneziano, con i disagi registrati nelle ultime settimane a causa di mezzi sovraffollati e del ritorno in massa del turismo.

916 No sull’accordo della chiusura della vertenza iniziata a fine gennaio.

Dopo due giorni di votazioni, il no ha prevalso sul sì al referendum indetto dalle organizzazioni sindacali: 916 i voti contrari a fronte di 722 voti favorevoli (in totale 1650 i voti, due schede nulle e 10 bianche).

E ora?

“Ora si rischia il caos”, ha commentato Danilo Scattolin di Sgb, sindacato che si è opposto al referendum, ribadendo che “i lavoratori chiedono a viva voce il ritiro della disdetta degli accordi di secondo livello che da ottobre prevede ripercussioni sia sullo stipendio, sia sull’organizzazione dei turni”.

I lavoratori lamentano il silenzio dell’Azienda e la prospettiva di un accordo si fa più lontana mentre si rinnova la necessità di una ritrovata coesione tra tutte le sigle sindacali impegnate allo stremo in questo braccio di ferro interminabile che ferisce la città.

Francesco Sambo, segretario della Uiltrasporti ammette che alcune risposte importanti la bozza di accordo le dava.

E che “ Le ultime correzioni al testo avevano portato azienda e sindacati a stabilire il turnover, nuove assunzioni a partire da gennaio 2022 per sostituire i lavoratori in pensione, la possibilità di fare ricorso agli stagionali, mentre sul piano della turnistica si sarebbe recuperato un riposo al mese”.

«Auspichiamo una riconvocazione da parte di Actv per non lasciar cadere i risultati della trattativa — scrivono le Rsu — Avvieremo al più presto un confronto con i lavoratori nell’ottica di dare ulteriori risposte ai dipendenti e al servizio».

Andreina Corso

