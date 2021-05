“Assalto di turisti e trasporti al collasso: la Venezia che vogliono” la critica di “Tutta la Città Insieme!”

“L’emergenza sanitaria, per ora, è prorogata fino al 31 luglio, ma Venezia è già presa d’assalto dai visitatori e i trasporti, per l’ennesimo fine settimana, sono andati letteralmente in tilt. E’ questa la città che si candida a diventare, nel disegno di Regione e Comune, “Capitale Mondiale della sostenibilità”.

“Nella ripresa tanto invocata dalla Giunta, tutta incentrata sul turismo – commenta il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini – non c’è un briciolo di organizzazione e chi ne fa le spese sono purtroppo i cittadini e i lavoratori. Ma sembra non essere un problema per chi governa la città e vive altrove. L’obiettivo è far cassa, per risollevare il bilancio di Actv, quindi ben vengano i turisti sulla cui bigliettazione si basa il grosso delle entrate provenienti dal trasporto pubblico locale”.

“Non si punta ad aumentare le corse e ad assumere personale, per evitare assembramenti e disservizi e si gestisce la situazione ‘alla bisogna’, con l’azienda che di volta in volta mette in campo dei bis. Un sistema in vigore da anni, che non viene svecchiato, ma anzi difeso dai vertici di Avm. Il dubbio che sorge è che ci sia la volontà di portare il trasporto pubblico al collasso, per iniziare a subappaltare linee ai privati. Il collegamento San Giuliano-Lido dei weekend potrebbe essere un primo passo?”

Per “Tutta la Città Insieme!” il periodo pandemico avrebbe potuto fornire l’occasione per sperimentare la prenotazione dei servizi e iniziare veramente a gestire il turismo. L’assenza di un simile approccio conferma una volta in più come il rispetto auspicato per la città sia solo un proclama, uno slogan da social.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Vicepresidente della VI Commissione

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”

Comune di Venezia