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A Venezia la trasposizione cinematografica de “La città dei vivi”, Gabbriellini racconta la vicenda di Luca Varani senza mostrare violenza

A Venezia la trasposizione de “La città dei vivi” diretta da Edoardo Gabbriellini, tratta dal bestseller di Nicola Lagioia: un racconto senza violenza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Venezia, 4 settembre 2026 – Alla Mostra del Cinema di Venezia è stata presentata la versione cinematografica de La città dei vivi, trasposizione dell’omonimo bestseller di Nicola Lagioia.

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La regia è di Edoardo Gabbriellini. La pellicola sceglie un approccio narrativo particolare nel raccontare la vicenda di Luca Varani.

Il film è stato descritto come un racconto senza violenza, scelta che caratterizza la modalità con cui viene affrontato il tema centrale della storia.

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La trasposizione mantiene il legame con il libro di Lagioia, da cui è tratta, e approda alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua presentazione ufficiale.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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