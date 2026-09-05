A Venezia la trasposizione cinematografica de “La città dei vivi”, Gabbriellini racconta la vicenda di Luca Varani senza mostrare violenza

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Venezia, 4 settembre 2026 – Alla Mostra del Cinema di Venezia è stata presentata la versione cinematografica de La città dei vivi, trasposizione dell’omonimo bestseller di Nicola Lagioia.
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Scopri come fare
La regia è di Edoardo Gabbriellini. La pellicola sceglie un approccio narrativo particolare nel raccontare la vicenda di Luca Varani.
Il film è stato descritto come un racconto senza violenza, scelta che caratterizza la modalità con cui viene affrontato il tema centrale della storia.
La trasposizione mantiene il legame con il libro di Lagioia, da cui è tratta, e approda alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua presentazione ufficiale.