A Shaoxing un robot radiocomandato sfiora un ingegnere e fa volare il telecomando durante un collaudo

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Il 7 settembre 2026 a Shaoxing, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, un ingegnere è stato sfiorato da un calcio assestato da un robot radiocomandato durante un collaudo. Un video del test ha mostrato la sequenza dell’accaduto.
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Secondo le immagini, dopo l’avvio del programma il robot ha eseguito un movimento simile a un attacco, si è voltato e ha sferrato un calcio verso l’ingegnere, che però non è stato ferito. Il calcio ha colpito il telecomando tenuto dall’uomo, facendolo volare via dalla sua mano.
Immediatamente dopo l’azione il robot si è piegato in avanti con un gesto assimilabile a un inchino, richiamando la posa di un lottatore di arti marziali che celebra la vittoria.
Sui social cinesi alcuni utenti hanno osservato che i movimenti del robot apparivano realistici e ricordavano il Wing Chun, mentre altri hanno sottolineato che la macchina restava comunque controllata da un programma e non dotata di coscienza autonoma.