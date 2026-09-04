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A Monza la “pizza Antonelli”: PizzAut omaggia il leader del Mondiale al GP d’Italia

Al GP di Monza PizzAut ha regalato ad Andrea Kimi Antonelli la “pizza Antonelli” con salsiccia, gorgonzola, miele e noci; disponibile su truck e nei locali PizzAut.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un dono speciale ha segnato la giornata di mercoledì 3 settembre al Gran Premio d’Italia: i ragazzi di PizzAut hanno consegnato ad Andrea Kimi Antonelli una pizza creata appositamente per l’occasione, la “pizza Antonelli”.

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Scopri come fare

L’incontro si è svolto nel quartier generale della Mercedes all’Autodromo di Monza. Il pilota bolognese ha passato circa mezz’ora a chiacchierare con i ragazzi del progetto, ricevendo la pizza preparata con salsiccia, gorgonzola, miele e noci.

Oltre alla specialità culinaria, ad Antonelli sono stati regalati un grembiule e una t-shirt con la scritta “Tu non sei normale”, motto di PizzAut. Al termine dell’incontro il pilota è stato festeggiato con il coro “Kimi uno di noi” e ha definito il gesto come “il miglior complimento mai ricevuto”.

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All’appuntamento era presente anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1.

PizzAut, progetto sociale e catena di ristoranti fondata da Nico Acampora, offre lavoro e formazione a persone nello spettro autistico. La “pizza Antonelli” sarà disponibile nei truck del Gran Premio — nel paddock, nell’area del campeggio e in piazza del Comune a Biassono, nell’area Fuori Gp — e successivamente nei locali PizzAut a Monza e Cassina de’ Pecchi.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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