A Madrid centinaia di persone marciano verso il Parlamento dopo la morte di Maricarmen Abascal

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Il 7 ottobre 2026 centinaia di persone sono scese in strada a Madrid e si sono dirette verso il Parlamento in seguito alla notizia della morte di Maricarmen Abascal.

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La donna, indicata come anziana dalle fonti, era al centro di una vicenda di sfratto che aveva già provocato mobilitazioni in diverse città spagnole. La notizia della sua morte ha riacceso le proteste e le richieste legate al diritto alla casa in tutto il Paese.

I manifestanti hanno scelto la capitale come punto di convergenza per portare la protesta davanti alle istituzioni, sottolineando la dimensione nazionale della vicenda. Non sono riportati ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso né sulle modalità della manifestazione oltre al raduno e al percorso verso il Parlamento.