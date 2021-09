Zombie di The Walking Dead in giro per Venezia: avvistati a Lido, ma c’è chi giura di averne visti in gondola.

Gli zombie di The Walking Dead sono sbarcati a sorpresa a Venezia durante la 78ª edizione della Mostra del cinema, per ricordare che la prima parte dell’undicesima e ultima stagione della serie è ora in streaming su Disney+, con un nuovo episodio disponibile ogni lunedì.

Dopo lo sbarco a Venezia,

gli zombie hanno proseguito la loro invasione spostandosi in gondola tra i canali della laguna.

The Walking Dead segue un gruppo di sopravvissuti durante un’apocalisse zombie.

Nelle precedenti stagioni, i protagonisti si sono confrontati con i demoni del passato e hanno combattuto nuove minacce, con le amicizie e le relazioni che risentono del crescente danno collaterale dell’apocalisse.

Nell’undicesima stagione Alexandria è gravemente compromessa e non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori.

Gli abitanti cercano

di rifortificare la città e di trovare sostentamento per un numero sempre più crescente di persone.

La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione.

Basate sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono prodotte da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, dalla showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.