Zelarino, a fuoco depositi di vetreria oggi pomeriggio

Mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in località Zelarino in via Selvanese a Venezia per l’incendio di due cassoni di materiale di scarto all’esterno del magazzino di una vetreria chiusa da tempo.

I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori, hanno prontamente spento le fiamme, riuscendo ad evitare l’estensione dell’incendio all’interno del magazzino solo parzialmente coinvolto.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di bonifica, completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore, attorno alle 17.30.