Zecchi: “Solidarietà e risposte ai lavoratori del Porto, no a strumentalizzazioni politiche”

“Esprimo la mia solidarietà e sostegno ai lavoratori del settore della crocieristica che hanno manifestato per dare un segnale forte alla politica, a quella parte politica che non ha mai dato risposte concrete sul futuro del Porto ma che oggi sfilava in passerella al loro fianco”.

Così il candidato sindaco di Venezia per il Partito dei Veneti, il professor Stefano Zecchi, esprime solidarietà e vicinanza agli operatori del Porto ma prende le distanze dai candidati delle varie parti politiche che oggi hanno presenziato alla manifestazione.

“Brugnaro, come il Pd per trent’anni, non ha mai affrontato seriamente la questione delle grandi navi a Venezia ed oggi sento rilanciare la possibilità di tornare a scavare quando anche i bambini conoscono la delicatezza di Venezia e dell’ecosistema lagunare”.

“Ciò che mi sorprende e mi rattrista è questa totale mancanza di coerenza e credibilità, al punto da riuscire a presentarsi con barche e bandiere per chiedere – adesso – una risposta urgente al Governo”.