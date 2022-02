Zaia: “Ripartiamo con le visite specialistiche”

Il Veneto, visto il calo dei dati Covid, è pronto a ripartire con la prenotazione delle prestazioni sanitarie specialistiche.

“Apriamo – annuncia il Presidente Luca Zaia – i reparti ospedalieri si regoleranno a modo proprio. E’ una scommessa ma penso che stavolta ci siamo”.

Il Governatore ricorda che sono 264.745 le visite specialistiche in sospeso. ”

Siamo fiduciosi – aggiunge – nel giro di qualche mese tutto torni a regime”.

D’altra parte, la situazione sta volgendo al “buono” per quanto possibile: “Il Veneto oggi registra un Rt 1.12, abbiamo un riempimento delle terapie intensive del 15% e dell’area medica del 25%: la proiezione a sette giorni ci parlano di una occupazione delle terapie intensive dell’11,7% e del 20,9 in area medica” conferma Zaia dicendosi ottimista: “ricordo che sotto il 10% di occupazione sarà la terapia intensiva – rileva citando la proiezione a 7 giorni – a farci rientrare in area bianca”.